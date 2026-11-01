پیشینه تاریخی روابط ایران و آمریکا در «همه به پیش» بررسی می شود.

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه- ۱۰ آبان

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه- ۱۰ آبان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت ۲۱ از شبکه آموزش پخش می‌شود.

«در برابر تاریکی» امروز ساعت ۱۵ از شبکه مستند پخش می‌شود.

دیدگاه‌ها، آثار و فعالیت هنرمندان خارجی در حمایت از فلسطین موضوع این مستند است.

«عملیات مهندسی» هر شب ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه از شبکه افق پخش می‌شود.

داستان این مجموعه درباره مبارزه با گروهک تروریستی منافقین در دهه ۶۰ است.

«رادیو بازار» شنبه تا پنجشنبه ساعت ۹:۳۰ از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

این برنامه تازه‌ترین اخبار و رویداد‌های اقتصادی در حوزه بازار و معیشت مردم را پوشش می‌دهد.