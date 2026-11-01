بیش از ۵ هزار تن شیر خام در مهرماه امسال از دامداری‌های شهرستان آمل تولید و از طریق چهار سکوی جمع‌آوری به چرخه صنایع لبنی کشور وارد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهادکشاورزی آمل گفت: بیش از ۵ هزار تن شیر خام در مهرماه ۱۴۰۵ تولید و از طریق چهار سکوی جمع‌آوری این شهرستان به صنایع لبنی ارسال شد.

هادی‌زاده گفت: این میزان شیر با تلاش دامداران و حمایت‌های بخش کشاورزی تولید شده و در تأمین نیاز بازار داخلی و صنایع لبنی نقش دارد.

وی افزود: شیر جمع‌آوری‌شده پس از انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت، برای فرآوری به کارخانه‌های لبنی ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی آمل همچنین از ارائه تسهیلات کم‌بهره، آموزش‌های تخصصی و مشاوره‌های فنی به دامداران به‌عنوان بخشی از برنامه‌های حمایتی این مدیریت نام برد و گفت: این حمایت‌ها با هدف افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات دامی اجرا می‌شود.