رئیس اداره منابع آب شهرستان صومعه‌سرا گفت: با حکم دادگستری و با هدف حفظ منابع آبی و حقوق بیت‌المال، ۲ چاه غیرمجاز در روستای هنده خاله این شهرستان مسدود شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سجاد پورخوش سعادت گفت: ۲ حلقه چاه غیرمجاز در روستای هنده‌خاله، در بخش تولمات شهرستان صومعه‌سرا با حکم محاکم قضایی دادگستری این شهرستان مسدود شد.

وی هدف از این اقدام را حفظ حقوق بیت‌المال، حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آبی عنوان کرد و افزود: با استناد به بند «ه» ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، این چاه‌ها مسدود شدند.