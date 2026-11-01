به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین مرحله از اردو‌های تیم ملی تنیس روی میز جانبازان و توان یابان با حضور ۴ پینگ پنگ باز کم توان ذهنی و ۳ پینگ پنگ باز دارای سندرم داون در تهران در حال برگزاری است.

این مرحله از اردو‌ها تا ۱۵ آبان ادامه دارد و مرحله دوم نیز از اوایل آذر آغاز خواهد شد. تیم ملی تنیس روی میز توان یابان برای حضور در مسابقات آسیا و اقیانوسیه آماده می‌شوند.