به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه العربی الجدید، شهرداری شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری، روز شنبه اعلام کرد: تجاوزات مستمر رژیم اسرائیل به این شهر، موجب آوارگی و آسیب‌دیدگی بیش از سه هزار و ۳۰۰ فلسطینی، تخریب ۱۵ خانه و واحد تأسیساتی و همچنین وارد آمدن خسارت‌های اقتصادی و زیرساختی و مختل شدن روند آموزش شده است.

شهرداری الخلیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش اشغالگر اسرائیل ۱۵ خانه و واحد تأسیساتی را به‌طور کامل تخریب کرده و ۳۲۷ مغازه را در این شهر تعطیل کرده است.

برآورد شهرداری الخلیل همچنین نشان می‌دهد که خسارت‌های مستقیم اقتصادی ناشی از این تجاوزات، روزانه از ۱۲ میلیون شکل (حدود ۳.۸ میلیون دلار) فراتر رفته است.

همچنین خسارت‌های کلی واردشده به زیرساخت‌ها بیش از ۶ میلیون شکل (یک میلیون و ۹۰۰ هزار دلار) و خسارت‌های بخش بهداشت و محیط زیست حدود ۵۰۰ هزار شکل (نزدیک به ۱۶۰ هزار دلار) برآورد شده است.

شهرداری اعلام کرد که در نتیجه عملیات نظامی رژیم اسرائیل، حدود ۸۰ هزار دانش‌آموز و دانشجو از حضور در مدارس محروم شده‌اند.

بر اساس آمار شهرداری، بیش از سه هزار و ۳۰۰ فلسطینی در پی تجاوزاتی که عمدتاً دو محله الجلده و عین دیر بَحّه را هدف قرار داده، آواره شده یا آسیب دیده‌اند.

در ۲۳ اکتبر جاری، ارتش اشغالگر اسرائیل پس از عملیات تیراندازی دو فلسطینی در شهر الخلیل، تجاوزات خود به این شهر را آغاز کرد. در آن عملیات، دو نظامی اسرائیلی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل نیز بعداً عاملان این عملیات را به قتل رساند.

از آن زمان، ارتش اسرائیل شهر الخلیل و روستا‌های اطراف آن را به محاصره درآورده، مسیر‌های ورودی را مسدود کرده و شماری از خانه‌های دو محله الجلده و عین دیر بَحّه را تصرف و به پادگان‌های نظامی تبدیل کرده است.

در روز‌های نخست این تجاوزات، عملیات کوچ اجباری فلسطینیان، تخریب خانه‌ها، تأسیسات و واحد‌های تجاری و همچنین تخریب زیرساخت‌ها صورت گرفت. افزون بر این، پرچم‌های اسرائیل بر فراز خانه‌هایی برافراشته شد که ارتش آنها را به پادگان نظامی تبدیل کرده بود.

محاصره الخلیل؛ انباشت صد‌ها تُن زباله و هشدار درباره پیامد‌های آن

ساکنان محله‌های محاصره‌ شده در بخش غربی شهر الخلیل بیم آن دارند که تجاوزات رژیم اسرائیل به این شهر طولانی شود. ارتش اسرائیل با مسدود کردن ورودی‌های اصلی و فرعی، شهر را در محاصره قرار داده است.

این وضعیت پس از آن رخ می‌دهد که ارتش، ساکنان خانه‌ها را به‌زور بیرون رانده و آنها را بدون هیچ‌گونه هشدار قبلی، در شرایطی دشوار و به‌صورت ناگهانی آواره کرده است.

این اقدامات هم‌زمان با بازداشت شهروندان، برخورد خشونت‌آمیز با آنان، تهدید و تبدیل خانه‌ها به پادگان‌های نظامی صورت می‌گیرد؛ خانه‌هایی که محتویات آنها نیز به سرقت رفته و اموال داخلشان تخریب شده است.

مناطق محاصره‌ شده، مساحتی بالغ بر ۳۵۰ دونم (هر دونم هزار متر مربع) را در دو منطقه عین دیر بَحّه و میدان الجلده دربرمی‌گیرند که بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت دارند. شماری از ساکنان این مناطق، حتی با وجود باقی ماندن در خانه‌هایشان، از پیامد‌های محاصره آسیب دیده‌اند.