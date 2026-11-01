به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس گمرک پلدشت گفت: از اول سال جاری تاکنون به ارزش ۸۹ میلیون دلار کالا از طریق گمرک پلدشت به کشور‌های آسیایی و اروپایی صادر شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بیش از ۹ برابر رشد داشته است.

رونق تجارت در مرز‌های شمالی کشور، این روز‌ها در گمرک پلدشت جلوه‌ای تازه به خود گرفته است؛ گذرگاهی راهبردی که به‌عنوان چهارمین گذرگاه ارتباطی کشورمان با جمهوری آذربایجان، نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری و ارتباط اقتصادی با کشور‌های منطقه دارد.

بر اساس آمار اعلام‌شده، میزان صادرات از گمرک پلدشت از ابتدای سال جاری تاکنون، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۸۰۰ درصد افزایش یافته است؛ رشدی چشمگیر که از افزایش ظرفیت‌های تجاری این مرز حکایت دارد.



رئیس گمرک شهرستان پلدشت گفت: از اول سال جاری تاکنون به ارزش ۸۹ میلیون دلار و به میزان ۴۳ هزار تن کالا از گمرک پلدشت به مقصد کشور‌های اروپایی و آسیایی صادر شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۹۲۲ درصد و از لحاظ وزنی ۱۵۸ درصد افزایش یافته است.

وحید طایفه حسینی خاطر نشان کرد: در کنار این رشد چشمگیر، ترانزیت کالا نیز ۴۳ درصد افزایش داشته بطوری که در این مدت به ارزش ۲ میلیارد ۲۰۰ میلیون دلار و به وزن ۳۳۰ و ۸۴۴ تن کالا از طریق این گمرک به کشور‌های هدف تزانزیت شده است.

فرماندار شهرستان پلدشت گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌ها و فشار‌های ناشی از جنگ روبه‌روست، توسعه صادرات غیرنفتی، تسهیل تجارت مرزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: سالانه میزان مبادلات تجاری در این گمرک به بیش از ۶ میلیارد دلار می‌رسد و درصدد هستیم با رایزنی‌هایی برای شبانه روزی کردن فعالیت گمرک این میزان مبادلات را افزایش دهیم.



در پشت این آمارها، تلاش رانندگانی قرار دارد که با جابه‌جایی کالا، حلقه اتصال تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بازار‌های مقصد هستند.

افزایش ۹ برابری صادرات و رشد ۴۳ درصدی ترانزیت کالا؛ دو شاخص مهم از عملکرد امسال گمرک پلدشت است ظرفیتی مرزی که با تسهیل تجارت، پشتیبانی از صادرکنندگان و تقویت ارتباط با بازار‌های منطقه، می‌تواند سهم مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه و ارزآوری برای کشور داشته باشد.

پیش بینی می‌شود ارزش صادرات کالا در این گمرک تا پایان سال جاری به ۱۵۰ میلیون دلار برسد.