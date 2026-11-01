همزمان با هشتم آبان ۱۴۰۵، مراسم «قرار هشتم» با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره ۹ شهید مهمان شهرستان بافق، در آستان مقدس امامزاده عبدالله برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محفلی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد و نام مردانی که در این دیار به خاک سپرده شده‌اند.

حجت‌الاسلام صداقت، مسئول کانون خادمیاران رضوی امامزاده عبدالله بافق، با اشاره به برگزاری این مراسم گفت: قرار هشتم امسال با رنگ و بوی شهدا و در قالب یادواره شهدای مهمان شهرستان برگزار شد تا یاد و خاطره این شهیدان گرانقدر گرامی داشته شود.

وی با اشاره به فعالیت کانون خادمیاران رضوی افزود: حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ خادمیار در این مجموعه فعالیت دارند که بخشی از آنان در آستان مقدس امامزاده عبدالله بافق و گروهی نیز در آستان قدس رضوی به زائران و مجاوران خدمت می‌کنند.

صداقت، ترویج فرهنگ رضوی، خدمت به مردم و زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت را از محور‌های فعالیت این مجموعه عنوان کرد.