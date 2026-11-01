نمایشگاه کتاب در کتابخانه مرکزی همدان، با عرضه ۲۱۰۰ عنوان کتاب در ۲۰ هزار جلد و تخفیف ویژه، میزبان علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر علاقه‌مندان به کتاب، در کتابخانه مرکزی همدان برپا شده است.

در این نمایشگاه، کتاب‌هایی با موضوعات متنوع از جمله ادبیات، فلسفه، تاریخ، معارف دینی و همچنین آثار ویژه کودک و نوجوان عرضه شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند ضمن بازدید از این نمایشگاه، کتاب‌های مورد علاقه خود را با تخفیف ویژه تهیه کنند.

این نمایشگاه تا پایان آبان‌ماه برپاست و فرصتی برای دوستداران کتاب فراهم کرده تا در کنار فاصله گرفتن از دنیای پرهیاهوی گوشی‌های هوشمند، لحظاتی را به مطالعه و کشف دنیای تازه کتاب‌ها اختصاص دهند.