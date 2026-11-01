رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، خواستار رفع موانع تولید در نهالستان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت مازاد آنها برای توسعه زراعت چوب شد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی در بیست‌ویکمین جلسه شورای معاونان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بر ضرورت بررسی عملکرد برنامه‌های ابلاغی به معاونت امور جنگل و شناسایی موانع اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت نهالستان‌های کشور گفت: باید علت کاهش تولید در برخی نهالستان‌ها شناسایی و مشکلات موجود برطرف شود تا ضمن استفاده حداکثری از ظرفیت تولید، امکان اختصاص ظرفیت مازاد به زراعت چوب فراهم شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین فعال‌سازی تفاهم‌نامه‌های همکاری با دستگاه‌های اجرایی و شرکای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت را ضروری دانست و خواستار پیگیری تعهدات دستگاه‌ها و عملکرد استان‌ها شد.

افلاطونی توسعه پارک‌های جنگلی و تفرجگاه‌های طبیعی را از دیگر اولویت‌های این حوزه برشمرد و بر تهیه طرح‌های مدیریت، تقویت نظارت، تعریف پروژه‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مسئولیت اجتماعی برای تأمین زیرساخت‌ها، به‌ویژه منابع آب، تأکید کرد.

وی همچنین خواستار هماهنگی با شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط برای تأمین آب و احیای پارک‌های جنگلی آسیب‌دیده، به‌ویژه در تهران، شد.

در این جلسه، کامران پورمقدم، معاون امور جنگل و مدیران کل دفاتر زیرمجموعه، گزارشی از روند تولید و کاشت نهال، مکان‌یابی عرصه‌های اجرای طرح، پیگیری تفاهم‌نامه‌ها، توسعه پارک‌های جنگلی و اقدامات مربوط به احیای عرصه‌های آسیب‌دیده ارائه کردند.

در پایان، افلاطونی بر پیگیری مصوبات، تعیین زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها و ارائه گزارش پیشرفت اقدامات در جلسات آینده تأکید کرد.