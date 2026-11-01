امام جمعه آبادان، به مناسبت سالگرد حماسه ذوالفقاری، از پیام محبت‌آمیز رهبر معظم انقلاب به مردم این شهرستان قدردانی کرد.

قدردانی امام جمعه آبادان، از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالگرد حماسه ذوالفقاری

قدردانی امام جمعه آبادان، از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالگرد حماسه ذوالفقاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت‌الاسلام غبیشاوی اظهار کرد: نهم آبان‌ماه یادآور حماسه تاریخی مردم شهیدپرور و مقاوم آبادان در سال ۱۳۵۹ و ایستادگی آنان در برابر تجاوز نیرو‌های بعثی در منطقه ذوالفقاری است؛ روز‌هایی که دشمن تلاش می‌کرد حلقه محاصره آبادان را تنگ‌تر کند، اما با مقاومت مردم و رزمندگان ناکام ماند.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالگرد این حماسه افزود: به نمایندگی از مردم شریف، انقلابی و شهیدپرور آبادان، مراتب تشکر و قدردانی خود را از رهبر عزیز و حکیم انقلاب به‌خاطر این پیام محبت‌آمیز اعلام می‌کنم.

امام جمعه آبادان تصریح کرد: همان‌گونه که در پیام رهبر معظم انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفت، امروز هم مردم سراسر ایران، از جمله مردم مقاوم آبادان، در صحنه حضور دارند و برای مقابله با دشمنی‌ها و تهدید‌های دشمنان آمادگی کامل دارند.

وی با یادآوری نقش مردم آبادان و خرمشهر در حماسه ذوالفقاری خاطرنشان کرد: در نهم آبان سال ۱۳۵۹، مردم آبادان در کنار مردم خرمشهر که برای دفاع از این منطقه به یاری آنان آمده بودند، در برابر دشمن ایستادگی کردند.

امام جمعه آبادان در پایان تأکید کرد: تا زمانی که از چنین رهبری و چنین مردم مقاوم، ایثارگر و پای‌کاری برخوردار هستیم، به لطف خداوند همواره در برابر دشمنان سربلند و پیروز خواهیم بود.