رئیس کل دادگستری هرمزگان از پیگیری حقوق مالکین، تجّار و صیادان آسیب‌دیده از حملات دشمن خبر داد و اعلام کرد خدمات وکالت و کارشناسی برای آسیب‌دیدگان رایگان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجتبی قهرمانی در جلسه ویژه پیگیری خسارات وارده به شناور‌های تجاری، صیادی، مسافربری و خدمات دریانوردی که بر اثر جنایت دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی آسیب دیده‌اند، بر لزوم پیگیری سریع و بدون وقفه حقوق مالکین و صیادان تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به دستورات صادر شده از سوی ریاست قوه قضاییه و تأکیدات معاون اول قوه قضاییه در این خصوص اعلام کرد: در راستای تسهیل امور آسیب‌دیدگان، فرآیند اخذ وکیل از طریق مرکز وکلای استان و انجام امور کارشناسی توسط کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده قوه قضاییه، به صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود.

قهرمانی افزود: هدف ما این است که با ثبت سریع دادخواست‌ها در مراجع قضایی داخلی و شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خسارات وارده به تجار، صیادان و مالکین شناور‌ها را از دشمن آمریکایی-صهیونیستی اخذ و به صاحبان حق بازگردانیم.

قهرمانی با ارائه گزارشی از روند پیگیری‌ها اظهار داشت: تا این لحظه، بر اساس گزارش‌های اداره بنادر و شیلات، ۳۵۳ شناور دارای مجوز قانونی مراجعه کرده و درخواست‌های خسارت آنها ثبت شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: همچنین پیگیری‌ها برای شناور‌های فاقد مجوز نیز در جریان است تا با اخذ وکالت قانونی، امکان کارشناسی و مطالبه خسارت فراهم گردد.

قهرمانی با اشاره به ابعاد انسانی این جنایت افزود: در این حملات، ما با ۴۶ شهید سرافراز دریانورد مواجه هستیم که از جمله در خصوص ۱۶ شهید جاویدالاثر، کار‌های مربوط به آنها در حال انجام است تا همزمان با پیگیری پرونده‌های کیفری، مطالبه خسارت نیز دنبال شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل پرونده‌های مجزا برای پیگیری خسارات وارده به تأسیسات، ساختمان‌های اداره بندر، اسکله‌ها و همچنین پیگیری حقوق ۶ شرکت خصوصی آسیب‌دیده در بندر شهید رجایی خبر داد.

قهرمانی تصریح کرد: در راستای تسهیل دسترسی مالکین شناور‌ها و صیادان آسیب‌دیده به خدمات قضایی مقرر شده است که علاوه بر مراجعات حضوری، تیم‌هایی از مرکز وکلا با مراجعه به تعاونی‌ها و بنادر مختلف شهرستان‌های استان، ضمن اطلاع‌رسانی گسترده، وکالت‌های صیادان، تجار و مالکین آسیب‌دیده را در محل اخذ کنند.

قهرمانی تأکید کرد: پس از این اقدامات میدانی، زمان و مکان مشخصی در مرکز استان تعیین خواهد شد تا مالکین و زیان‌دیدگان بتوانند جهت تکمیل فرآیند و ثبت نهایی وکالت خود به مرکز استان مراجعه کنند.