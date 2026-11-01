به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی، توسعه زیرساخت‌های برق‌رسانی به طرح‌های نهضت ملی مسکن را یکی از اقدامات شاخص شرکت توزیع نیروی برق استان تهران عنوان کرد و گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، برق‌رسانی به ۱۰ هزار و ۸۷۹ واحد مسکونی در این طرح با سرمایه‌گذاری حدود پنج و نیم همت دنبال شده است.

وی افزود: در همین مدت، حدود ۴۰ کیلومتر شبکه برق‌رسانی احداث شده که شامل حدود ۲۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۲۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف است. همچنین ۱۳۰ پست هوایی نصب شده و ۱۴ کیلومتر شبکه روشنایی معابر نیز به اجرا درآمده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تاکید کرد: این اقدامات با هدف فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز سکونت در واحد‌های نهضت ملی مسکن و تأمین برق پایدار برای متقاضیان انجام شده است.