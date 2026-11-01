به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر واژگونی خودروی پژو روآ در محور شاهین دژ ـ میاندوآب نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد شهرستان شاهین‌دژ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی افزود: این حادثه ۱ مصدوم داشت که مصدوم بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.