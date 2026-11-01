اختتامیه طرح ملی شهید عجمیان اختتامیه طرح ملی شهید عجمیان اختتامیه طرح ملی شهید عجمیان اختتامیه طرح ملی شهید عجمیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیین اختتامیه طرح ملی شهید عجمیان (ویژه بهسازی، شاداب‌سازی و زیباسازی مدارس مناطق کم‌برخوردار) با حضور مدیرکل آموزش‌وپرورش استان گیلان، مسئولان استانی، گروه‌های جهادی، مدیران و فرهنگیان در رشت برگزار شد.

نرگس دستیار مدیرکل آموزش‌وپرورش گیلان در این مراسم با اشاره به اهمیت اجرای طرح شهید عجمیان گفت: مدرسه کانون پیشرفت محله و پایگاه تربیت نسل آینده است و ارتقای فضای فیزیکی و شاداب‌سازی آن، نقش مستقیمی در ایجاد انگیزه، نشاط و یادگیری بهتر دانش‌آموزان عزیز دارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی و خالصانه گروه‌های جهادی، بسیج سازندگی، نوسازی مدارس، فرهنگیان و دانش‌آموزان افزود: طرح شهید عجمیان تجلی عینی فرهنگ ایثار، کار جهادی و مردمی‌سازی عرصه تعلیم و تربیت است و خوشبختانه در سایه همدلی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، گام‌های بلندی در راستای بهسازی، رنگ‌آمیزی، تعمیرات میز و نیمکت و زیباسازی مدارس مناطق محروم و کم‌برخوردار استان گیلان برداشته شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان در ادامه با تأکید بر اینکه کار جهادی در آموزش و پرورش متوقف نخواهد شد، گفت: توسعه عدالت آموزشی و تربیتی از راهبرد‌های اصلی دولت و وزارت آموزش‌وپرورش است و امیدواریم با استمرار این روحیه جهادی، شاهد پویایی و آراستگی هرچه بیشتر تمامی فضا‌های آموزشی استان باشیم.

در پایان از گروه‌های جهادی فعال در این طرح با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.