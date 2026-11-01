خانواده مرحوم حاج محمد امین پور یک باب مغازه تجاری به ارزش ۱۲ میلیارد تومان را در شهرستان اهر وقف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام عزالدین تقی زاده رئیس اداره اوقاف و امور خیریه اهر گفت:سند وقف واحد تجاری طی مراسمی رسمی در اداره اوقاف و امور خیریه و با وراث مرحوم امین پور و حضور امام جمعه اهر تنظیم شد.

وی افزود: طبق نیت واقف درآمد حاصل از این موقوفه صرف مراسم عزاداری امام حسین (ع) در مسجد دباغخانه و مسجد امام رضا (ع) و حمایت از ایتام و نیازمندان و پشتیبانی از فعالیت‌های قرآنی می شود.

وی ضمن قدردانی از وراث مرحوم امین پور گفت: چنین موقوفات تجاری در تامین منابع مالی فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر نقش مهمی دارند.