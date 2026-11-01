به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی قم، با اشاره به اهمیت پنبه به عنوان یک محصول استراتژیک، اعلام کرد: امسال حدود ۳۱۵ هکتار از اراضی استان قم به کشت پنبه اختصاص یافته که پیش‌بینی می‌شود حاصل آن ۱۱۰۰ تن محصول باشد. وی افزود که برداشت این محصول معمولاً از ماه آبان‌ماه آغاز می‌شود.

سید محمد سعادتی با بررسی الگوی کشت منطقه تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد از سطح زیر کشت پنبه در قم به صورت توأم با طالبی انجام می‌شود و تمرکز اصلی کشت نیز در شهرستان جعفرآباد (با حدود ۶۵۰ کیلومترمربع وسعت) قرار دارد، به‌طوری که ۹۰ درصد سطح زیر کشت استان در این شهرستان متمرکز است.

وی با اشاره به زنجیره ارزش تولید افزود: پنبه‌کاران قمی با همکاری کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی استان، محصول خود را آماده مصرف در صنایع نساجی می‌کنند؛ همچنین با توجه به اینکه بخش کشاورزی ۶ درصد از ارزش‌افزوده استان را تشکیل می‌دهد و ۵۰ هزار نفر را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اشتغال دارد، تقویت محصولاتی نظیر پنبه می‌تواند سودآوری کشاورزان را افزایش دهد.