مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه گفت: دریاقلی سورانی‌ها، مردم غیرتمند و رزمندگان دلیر اسلام در دفاع‌های مقدس اول تا سوم حماسه‌ها آفریدند و جان فدای میهن عزیزمان ایران شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سید اسماعیل طباطبایی با اشاره به رشادت شهید دریاقلی سورانی و حمساه کوی ذوالفقاری شهرستان آبادان در هشت سال دفاع مقدس افزود: همچنان که شهید دریاقلی سورانی در ابتدای دوران ۸ سال دفاع مقدس یک تنه در مقابل رژیم بعث عراق ایستاد و خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران و ناموس این مرز و بوم دفاع کرد، دریاقلی سورانی‌ها، مردم غیرتمند و رزمندگان دلیر اسلام در دوران جنگ تحمیلی دوم و سوم حماسه‌ها آفریدند و جان فدای میهن عزیزمان ایران شدند.

وی افزود: در پیام رهبر معظم انقلاب حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای مدظله العالی به حماسه کوی ذوالفقاری و مردم شجاع این خطه و حضرت آیت الله جمی رحمت الله علیه اشاره شد و این مسیر مقدس مقاومت و ایثار بی وقفه ادامه دارد.

شهید دریاقلی سورانی یانچشمه‌ای متولد ۱۳۲۴ روستای یانچشمه استان چهارمحال و بختیاری، اوراق فروشی که به همراه فرزند خردسال خود، در کنار انبوهی از اتومبیل‌های فرسوده در حاشیه آبادان زندگی می‌کرد که پس از مشاهده تحرکات دشمن بعثی خود را با دوچرخه به سپاه آبادان می‌رساند.

نیرو‌های ارتش، سپاه و بسیج مردمی با خلق حماسه کوی ذوالفقاری در مقابل هجوم متجاوزان بعثی ایستادند و موجب شکست ارتش بعث شدند.

شهید دریاقلی سورانی یانچشمه‌ای نیز همراه با مدافعان شهر آبادان در مقابل هجوم بعثی‌ها ایستاد و بر اثر اصابت خمپاره مجروح شد که به تهران اعزام و در بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.