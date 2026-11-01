مواد ۲۸ و ۲۹ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با اصلاحاتی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست امروز (یکشنبه ۱۰ آبان ماه) صحن علنی مجلس که به صورت مجازی در حال برگزاری است، در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه، ماده ۲۸ و ۲۹ این طرح را با پیشنهادات اصلاحی به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲۸ این طرح؛

برگزاری، سازماندهی یا ترویج دوره ها، کلاسها، کارگاه‌ها یا همایش‌های آموزشی حضوری یا مجازی در ایران و خارج در صورتی که تحت حمایت با اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری کارگزار بیگانه باشد و بدون اخذ مجوز لازم از سامانه انجام پذیرد، ممنوع است. برگزار کننده، سازمان دهنده یا مجری اصلی به مجازات حبس درجه پنج و صادر کننده مجوز برگزاری یا اعزام یا شرکت در صورت نداشتن مجوز از سامانه به حبس درجه شش و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- دریافت هرگونه کمک مالی با حمایت مادی از کارگزار بیگانه برای برگزاری دوره‌های موضوع این ماده، علاوه بر ضبط اموال دریافت شده موجب تشدید مجازات برگزار کننده به میزان یک درجه می. شود، همچنین شرکت کنندگان در دوره‌ها یا کلاس‌ها یا کارگاه‌های موضوع این ماده به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم می‌شوند.

بر اساس ماده ۲۹ طرح مذکور؛

هرکس تعهدات ناشی از اسناد بین المللی را که مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده‌اند یا فراتر از شروطی که در قانون تصویب کننده سند بین المللی یا در شرط الحاق به آن تعیین شده است اجرا نماید، به اجرا درآورد به حبس درجه شش و جزای نقدی درجه دو موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم می‌شود.