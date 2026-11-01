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رئیس پلیس راهور تهران گفت: با تکیه بر دوربینهای هوشمند و تیمهای شبانه برخورد با تخلفات مخاطرهآمیز، تداوم دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ سردار موسوی پور از اعمال قانون بیش از ۲۳۰ هزار فقره تخلف شبانه در مهرماه ۱۴۰۵ در پایتخت خبر داد و گفت: برخورد با رانندگان متخلفی که با رفتارهای پرخطر و حادثهساز، امنیت روانی شهروندان را در ساعات شبانه برهم میزنند، با بهرهگیری از سامانههای هوشمند نظارتی، دوربینهای سطح شهر و تیمهای شیفت شب، بهصورت محسوس و نامحسوس ادامه دارد.