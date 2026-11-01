به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،محمد بحیی‌آبادی با بیان اینکه ۱۷ اثر نمایشی از هنرمندان شهرستان‌های بجنورد، شیروان و اسفراین در بخش‌های مختلف این رویداد هنری اجرا می‌شود، گفت: در بخش نمایش‌های صحنه‌ای اصلی پنج اثر از شهرستان بجنورد حضور دارند، همچنین در بخش نمایش‌های کوتاه، چهار اثر از بجنورد و یک اثر از اسفراین به رقابت خواهند پرداخت.

دبیر بیست و یکمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی افزود: در بخش مرور و جنبی نمایش‌های کوتاه نیز یک اثر از شهرستان بجنورد حضور خواهد داشت و در بخش نمایش‌های کودک و نوجوان، هفت اثر شامل سه اثر از بجنورد، ۲ اثر از شیروان و ۲ اثر از اسفراین به جشنواره راه یافته‌اند.

بحیی‌آبادی با بیان اینکه اجرای آثار بخش صحنه‌ای اصلی از ۱۱ آبان آغاز خواهد شد و تا ۱۵ آبان ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: گروه‌های نمایشی آثار خود را طبق جدول زمان‌بندی در سالن‌های نمایشی بجنورد به روی صحنه خواهند برد.

وی تصریح کرد: حضور گروه‌های نمایشی در بخش‌های مختلف، به‌ویژه نمایش‌های کوتاه و کودک و نوجوان، فرصت مناسبی برای شناسایی و حمایت از استعداد‌های جوان، معرفی ظرفیت‌های هنری شهرستان‌ها و تقویت جریان تولید و اجرای تئاتر در استان فراهم خواهد کرد.

دبیر بیست‌ویکمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی در پایان خاطرنشان کرد: آیین اختتامیه این رویداد هنری ۲۸ آبان‌ماه در سالن گلشن بجنورد برگزار خواهد شد.