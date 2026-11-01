محیط بانان، حافظان زیست بوم‌های گیاهی و جانوری ِ محیط زیست هستند که «خانگرمز» یکی از شاخص‌ترین آنها در غرب کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، منطقه حفاظت شده «خانگرمز» ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار وسعت با ۳۵ گونه جانوری و گیاهی دارد که کل و بز، قوچ و میش، گرگ و گراز و همچنین زالزالک جنگلی از گونه‌های شاخص آن است.

۳۵ گونه مهم جانوری و گیاهی در این منطقه زیست دارند که کل و بز، قوچ و میش، گرگ و گراز و همچنین زالزالک جنگلی از گونه‌های شاخص آن است.

آرامش محیط زندگی وحوش در ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار وسعت این منطقه در وهله اول توسط محیط بانان تامین می‌شود.

جلوگیری از شکار غیرمجاز، آمارگیری گونه‌های شاخص، مقابله با اخلاگران محیط زیست و هوای سالم و آموزش برخی از وظایف محیط بانان است.