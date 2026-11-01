به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی اظهار داشت: با رصد ماموران کلانتری ۱۷ رزمندگان یزد مشخص شد فردی اقدام به راه اندازی دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در خانه اش کرده است.

وی ادامه داد: ماموران پلیس ضمن هماهنگی و اخذ مجوز قضایی در بازرسی از خانه متهم ۲۴ دستگاه ماینر غیر مجاز را کشف کردند.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل دادسرا شد.