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جانشین انتظامی استان یزد از کشف ۲۴ دستگاه ماینر غیر مجاز در بازرسی از یک خانه توسط ماموران کلانتری رزمندگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی اظهار داشت: با رصد ماموران کلانتری ۱۷ رزمندگان یزد مشخص شد فردی اقدام به راه اندازی دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در خانه اش کرده است.
وی ادامه داد: ماموران پلیس ضمن هماهنگی و اخذ مجوز قضایی در بازرسی از خانه متهم ۲۴ دستگاه ماینر غیر مجاز را کشف کردند.
جانشین انتظامی استان یزد گفت: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل دادسرا شد.