به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کاراته جایزه بزرگ مسکو از هشتم آبان آغاز شده است که در بخش کاتا چهار ورزشکار از ایران در این مسابقات حاضر شدند.

در کاتای انفرادی، فاطمه صادقی در مرحله گروهی کاتارو‌هایی از روسیه و بلاروس را مغلوب کرد، سپس در مرحله حذفی، سپیده امینی دیگر ورزشکار کشورمان را شکست داد، اما در نیمه نهایی مقابل کاتارویی از اندونزی باخت و امروز (یکشنبه ۱۰ آبان) در مسابقه رده بندی مقابل «رامیتار ترانانون» از تایلند سه بر ۲ برنده شد و به نشان برنز رسید.

همچنین ملیکا عزتی که در روز‌های گذشته در مرحله گروهی حریفانی از تایلند، روسیه و بلاروس را مغلوب کرده بود، در مرحله حذفی حریفی از روسیه را برد و در نیمه نهایی مقابل کاتارویی از اسپانیا باخت. او امروز در رقابت با «وتلانا آرخیپوآ» از روسیه در مسابقه رده بندی، پنج بر صفر برنده شد و به نشان برنز رسید.

سپیده امینی و زینب السادات حسینی دیگر کاتارو‌های ایران در این مسابقات بودند که از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

کاتای بانوان سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی چین را کسب کرده است و به همین علت فدراسیون کاراته برای مسابقات جایزه بزرگ فقط کاتارو‌های بانوان را اعزام کرده است تا ورزشکاران برای حضور در جام جهانی آماده شوند.