سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: ۷۰ درصد خبازی‌های استان دوگانه‌سوز شده‌اند و ۱۸۰ واحد صنعتی نیز در اولویت نخست تأمین سوخت قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ افرهاد زارع، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در جلسه کمیته سوخت این اداره کل، با تأکید بر ضرورت آمادگی واحد‌های تولیدی و صنعتی استان برای مواجهه با شرایط احتمالی محدودیت یا قطعی گاز در فصل سرد سال، بر تسریع در تجهیز واحد‌ها به سامانه‌های دوگانه‌سوز و ذخیره‌سازی سوخت جایگزین تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین سوخت جایگزین خبازی‌های استان اظهار کرد: تاکنون ۷۰ درصد خبازی‌های استان گلستان به تجهیزات دوگانه‌سوز مجهز شده‌اند و ضروری است این واحد‌ها نسبت به تأمین و ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز خود اقدام کنند تا در شرایط اضطراری، روند تولید و عرضه نان بدون وقفه ادامه یابد.

زارع همچنین با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت واحد‌های صنعتی و حفظ چرخه تولید و اشتغال استان افزود: ۱۸۰ واحد صنعتی استان در اولویت نخست تأمین سوخت قرار دارند که امکان و شرایط ذخیره‌سازی سوخت جایگزین برای آنها فراهم است. از این‌رو، واحد‌هایی که تاکنون برای تجهیز به سیستم دوگانه‌سوز اقدام نکرده‌اند، باید در اسرع وقت نسبت به اجرای این موضوع اقدام کنند.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در ادامه بر ضرورت پیگیری تخصیص و جذب سهمیه سوخت بخش صنف و صنعت تأکید کرد و گفت: لازم است دستگاه‌های مسئول و واحد‌های مشمول، اقدامات لازم را برای تخصیص و جذب سهمیه‌های سوخت پیش‌بینی‌شده انجام داده و موضوع ذخیره‌سازی سوخت جایگزین برای واحد‌های صنفی و صنعتی را با جدیت دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی به‌موقع و تأمین ذخایر سوخت جایگزین، نقش مهمی در پایداری تولید، حفظ اشتغال، استمرار خدمات‌رسانی و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین نیاز‌های مردم در فصل سرد سال دارد.