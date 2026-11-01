روابط عمومی سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با صدور اطلاعیه‌ای، از برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدا» در روز ۱۳ آبان، هم‌زمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی خبر داد و از عموم مردم شریف و ولایتمدار استان دعوت کرد تا در این رویداد بزرگ مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در متن این اطلاعیه آمده است: تاریخ پرافتخار استان قزوین همواره سرشار از جلوه‌های ماندگار حضور، همدلی و وفاداری مردمی است که در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز، با حضور پرشور خود حماسه‌آفرینی کرده‌اند؛ مردمی که در رویداد‌های بزرگ تاریخی و ملی همچون استقبال از شهدای گرانقدر و چهره‌های برجسته مقاومت و ایثار، همواره عظمت روحیه وحدت و قدرشناسی خود را به تصویر کشیده‌اند.

این اطلاعیه با تأکید بر اینکه امروز در پرتو رهنمود‌های مقتدرانه فرماندهی کل قوا، حفظ وحدت، هوشیاری و آمادگی ملی در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی بیش از پیش اهمیت دارد، می‌افزاید: رزمایش بزرگ «جان‌فدا» فرصتی مغتنم برای به نمایش گذاشتن ظرفیت‌های مردمی، انسجام اجتماعی، صلابت ایمان و روحیه مسئولیت‌پذیری در پاسداری از امنیت و سربلندی میهن اسلامی است.

در پایان، روابط عمومی سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین ضمن دعوت از عموم مردم بصیر و همیشه در صحنه دیار مینودری برای حضور و همراهی در این رزمایش، اعلام کرد که زمان، مکان و جزئیات اجرایی این رویداد بزرگ متعاقباً از طریق رسانه‌ها و مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.