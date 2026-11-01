کارشناس هواشناسی ایلام با صدور هشدار سطح نارنجی، از فعالیت سامانه بارشی همراه با رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید و بارش تگرگ در ارتفاعات برای امروز و فردا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «یاسر هوشمندفر» کارشناس هواشناسی ایلام، با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی و الگو‌های جوی گفت: امروز و فردا شاهد فعالیت یک سامانه بارشی در سطح استان خواهیم بود که رخداد رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید را به همراه خواهد داشت و در ارتفاعات و نواحی مستعد، بارش تگرگ نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت این سامانه به‌صورت منقطع خواهد بود، افزود: در بعضی ساعات و برخی نواحی، این سامانه می‌تواند منجر به آب‌گرفتگی و سیلابی شدن مسیر‌ها شود.

هوشمندفر با اشاره به بالا بودن شاخص رعد و برق و صاعقه، به‌ویژه در ارتفاعات، تصریح کرد: هم‌استانی‌های عزیز لازم است از صعود به ارتفاعات و حضور در فضا‌های باز در هنگام وقوع صاعقه خودداری کنند؛ به همین دلیل، هشدار سطح نارنجی برای امروز و فردا صادر شده است.

این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: «از اواخر وقت دوشنبه به تدریج شاهد خروج سامانه خواهیم بود و روز سه‌شنبه جو استان به‌صورت موقت نسبتاً پایدار خواهد بود.»

وی در ادامه گفت: انتظار داریم از اواخر روز چهارشنبه، سامانه جدیدی وارد استان شود که در روز‌های آینده و با بررسی‌های بیشتر، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

هوشمندفر درباره وضعیت دما نیز اظهار کرد: دمای استان اندکی کمتر از حد معمول قرار دارد و چند روز آینده تغییرات محسوسی نخواهیم داشت، اما با ورود سامانه جدید از اواخر هفته، کاهش ۳ تا ۴ درجه‌ای دما انتظار می‌رود.