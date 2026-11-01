در شش ماه نخست امسال ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی هرمزگان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرپرست مدیریت سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: در این مدت ۳۵۰ پرونده به بانک‌های عامل معرفی و از این شمار به ۷۲ پرونده تسهیلات پرداخت شد.

ناصر نورزاده افزود: دیگر پرونده‌ها در مرحله اجرای فرآیند‌های بانکی است.

وی گفت: بیشترین تسهیلات پرداختی در این مدت به فعالیت‌های گلخانه، آبزی پروری، صنایع تبدیلی، دام و طیور، زراعی و باغی اختصاص یافته است.

بیشتر بخوانید: آغاز برداشت خرمای پیارم در هرمزگان