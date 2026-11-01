به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ امین اله بیرانوند در توضیح بیشتر گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان درباره سرقت کارت‌های بانکی و کسر شدن پول از حساب آنها پرونده‌ای در پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکیل شد.

وی افزود: تحقیقات نشان داد فردی ۵۷ ساله که ۱۱ فقره جرم در پرونده خود دارد، با سواستفاده از اعتماد افراد مخصوصا میانسالان در نزدیکی دستگاه‌های خودپرداز اقدام به سرقت کارت‌های بانکی کرده و کارت‌های دیگری به افراد تحویل می‌داده و از این طریق حساب هایشان را خالی می‌کرد.

رییس پایگاه چهارم آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با استفاده از روش‌های پلیسی متهم شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر شد و در مخفیگاه وی تعداد زیادی کارت بانکی مربوط به سایر شکات شناسایی شد.

سرهنگ بیرانوند گفت: با دستور مقام قضایی چهره متهم بدون‌پوشش منتشر می‌شود تا سایر شهروندانی‌که از این طریق مورد سرقت قرار گرفته‌اند نیز به پلیس آگاهی پایگاه چهارم واقع در خیابان ابوذرغفاری مراجعه کنند.