۶۰۰ نفر از فرماندهان واحد‌های مقاومت بسیج دانش‌آموزی مقاطع متوسطه اول و دوم در مشهد، با قرائت سوگندنامه، با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی بیعت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم تحلیف فرماندهان جوان واحد‌های مقاومت بسیج دانش‌آموزی کلان‌شهر مشهد با هدف تشریح ماموریت‌های نوین در مدارس برگزار شد.

در این مراسم، فرماندهان منتخب از سراسر مشهد با قرائت سوگندنامه، تعهد خود را برای گام برداشتن در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و ارتقای سطح کیفی برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مدارس اعلام کردند.

سمیه رنجبر، مسئول روابط عمومی سازمان بسیج دانش‌آموزی استان خراسان رضوی، در این خصوص اظهار داشت: این فرماندهان در عرصه‌های مختلف از جمله فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، جهاد علمی و جهاد تبیین، وظایف مشخصی برای اجرای ماموریت‌های محوله در سنگر مدارس بر عهده دارند.

وی افزود: این رویداد با هدف بزرگداشت شهیدان دانش‌آموز انجام شده است.