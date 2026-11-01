سرپرست پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی گفت: رویداد تخصصی هوش مصنوعی در نمایشگاه تلکام، با هدف ایجاد پیوند میان صنعت و دانشگاه و با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، به دنبال بهینه‌سازی شبکه‌های مخابراتی و مدیریت هوشمند داده‌هاست.

تلکام، فرصتی برای پیوند صنعت و دانشگاه

تلکام، فرصتی برای پیوند صنعت و دانشگاه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، شیرین گیلکی، سرپرست پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، صبح امروز در نشست خبری این رویداد اظهار داشت: هوش مصنوعی ابزاری قدرتمند برای بهینه‌سازی شبکه، بهبود کیفیت ارتباطات و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در صنعت مخابرات است.

وی با اشاره به حجم عظیم داده‌ها در این حوزه، تأکید کرد: هوش مصنوعی می‌تواند نقش کلیدی در تحلیل و مدیریت این داده‌ها ایفا کند.

گیلکی افزود: این رویداد با هدف شناسایی ایده‌های برتر و استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده است.

وی تصریح کرد: این رویداد که شامل برگزاری دو نشست تخصصی خواهد بود، به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا ارتباط میان صنعت و دانشگاه تقویت شود. همچنین، ۲۱ زیرمحور مختلف در حوزه هوش مصنوعی برای این دوره در نظر گرفته شده است.

در همین ادامه، فاطمه خیرخواه، دبیر علمی رویداد، از آمار‌های اولیه ثبت‌نام خبر داد و گفت: «در مرحله نخست ۱۱۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از میان آنها ۶۰ تیم به مرحله داوری رسیده‌اند. در نهایت، ۹ طرح برگزیده در سه سطح ایده، محصول اولیه و محصول نهایی انتخاب خواهند شد که از ۳ مورد برتر نیز تقدیر می‌شود

خیرخواه همچنین با اشاره به نمایشگاه حاشیه این رویداد، افزود حمایت‌ها از این طرح‌ها شامل ارائه گرنت‌های پژوهشی، تسهیل تجاری‌سازی محصولات و همچنین فراهم کردن فرصت‌های استخدام در شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود.