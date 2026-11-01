آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌های خراسان شمالی برای مواجهه با سرما و تامین سوخت کافی برای مناطق متاثر ، بررسی و دستورات لازم داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، با فرارسیدن فصل سرد سال و احتمال افزایش مصرف گاز، مجموعه مدیریت استان تصمیماتی را برای مدیریت وضعیت در شرایط خاص کشور اتخاذ کرده است.

استاندار خراسان شمالی در این نشست از مدیران ارشد حوزه توزیع نفت و مدیریت بحران استان خواست مراقب باشید با عملکردتان نگرانی برای مردم ایجاد نشود.

بهمن نوری افزود: از تسریع در دوگانه سوز شدن صنایع، نانوایی‌ها و گلخانه‌ها تا توزیع نفت سفید در مناطق مسکونی روستا‌های استان با اولویت مناطق صعب العبور ازجمله تمهیداتی است که در دستور کار قرار دارد.

آن طور که پیش بینی شده اگر مصرف گاز استان برابر پارسال باشد، به علت آسیب دیدن بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور در حملات دشمن، قطع گاز را در مناطقی از خراسان شمالی بویژه در راز و جرگلان، اسفراین و بام و صفی آباد خواهیم داشت.

بر اساس پیش بینی‌ها، اگر مصرف گاز در کشور و در استان افزایش داشته باشد احتمال قطعی گاز به دیگر مناطق هم گسترش خواهد داشت.

این مساله در ۱۱ استان کشور به همین شکل است، اما قرار گرفتن خراسان شمالی، گلستان و مازندران در انتهای خط انتقال، احتمال قطع گاز را زودتر و بیشتر کرده است.