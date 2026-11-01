به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رامین امامی با بیان اینکه این آمار نشان دهنده رشد ۷۵ درصدی تولید در این نیروگاه است، اظهار کرد: این دستاورد بزرگ حاصل برنامه ریزی دقیق، انجام به موقع تعمیرات دوره‌ای و بهره برداری بهینه و حداکثری از منابع آب علیرغم کاهش نزولات آسمانی بوده است.

وی افزود: نیروگاه شهید عباسپور با تکیه بر توان داخلی نقش حیاتی در پایداری شبکه سراسری برق کشور و مدیریت فشار دارد و این افزایش چشمگیر میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان از آمادگی کامل این مجموعه برای خدمت رسانی به هموطنان عزیز و پاسخگویی به نیاز‌های انرژی کشور دارد.

گفتنی است سد و نیروگاه شهید عباسپور با تولید ۲۰۰۰ مگاوات برق یکی از مهمترین نیروگاه‌های برق آبی کشور محسوب می‌شود.