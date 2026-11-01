به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عبدال دیانتی‌نسب مدیرکل محیط زیست استان گفت: عبدی‌ پور سوسن و مسلم حبیبی از محیط‌بانان دلسوز، فداکار و مسئولیت‌پذیر گچساران، در آیین کشوری انتخاب و تجلیل از برترین‌های محیط‌بانی که با حضور مقامات ارشد سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد، به عنوان محیط‌بان نمونه کشوری معرفی و تجلیل شدند.

دیانتی افزود: این موفقیت ارزنده، ثمره سال‌ها تلاش مخلصانه، تعهد بی‌دریغ و خدمات برجسته این عزیزان در صیانت از عرصه‌های طبیعی، مناطق حفاظت‌شده و حیات‌وحش منطقه است که مایه مباهات استان و جامعه خدوم محیط‌بانی کشور به‌شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: تلاش‌های شبانه‌روزی حافظان طبیعت در خط مقدم صیانت از انفال، ضامن بقای سرمایه‌های زیستی نسل‌های آینده است و مجموعه محیط‌زیست با تمام توان پشتیبان و حامی این قشر فداکار خواهد بود.