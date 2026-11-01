به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرپرست تعاون روستایی استان با اشاره به آغاز خرید توافقی زرشک در ۴ مرکز تعاون روستایی استان گفت: این مراکز در شهرستان‌های قائنات، سربیشه و درمیان با هدف تسهیل در تحویل محصول، دسترسی آسان‌تر کشاورزان به مراکز خرید و حمایت از زرشک‌کاران استان فعالیت می‌کنند.

فاطمی با اشاره به راه‌اندازی این مراکز در مناطق زیرکاشت زرشک در استان افزود: خرید توافقی زرشک در مراکز تعیین‌شده تا پایان فصل برداشت ادامه دارد و زرشک‌کاران استان می‌توانند با اطمینان خاطر محصول خود را به این مراکز تحویل دهند.

به گفته فاطمی خرید توافقی زرشک در این مراکز با هدف فراهم کردن زمینه مناسب برای عرضه محصول زرشک‌کاران و تسهیل فرآیند تحویل محصول در مناطق عمده تولید این محصول در استان انجام می‌شود.