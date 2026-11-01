با بهره‌برداری از سایت BTS در روستای تاج‌آباد شهرستان آشتیان استان مرکزی، سرعت دسترسی کاربران به اینترنت از ۲g به ۴g افزایش یافت.

افزایش سرعت دسترسی به اینترنت از ۲g به ۴g در روستای تاج آباد شهرستان آشتیان

افزایش سرعت دسترسی به اینترنت از ۲g به ۴g در روستای تاج آباد شهرستان آشتیان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سایت ارتباطی نسل چهارم همراه اول در روستای تاج‌آباد با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال و حضور جمعی از مدیران استانی و شهرستانی افتتاح شد.

با بهره‌برداری از این سایت و ارتقای پوشش ارتباطی روستای تاج‌آباد به نسل چهارم (۴G)، علاوه بر بهبود کیفیت دسترسی اهالی این روستا به اینترنت پرسرعت، مشکلات مربوط به پوشش شبکه ارتباطی در روستا‌های مجاور نیز برطرف خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی در حاشیه این مراسم، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی، گفت: امیدواریم با ارتقای اینترنت روستای تاج‌آباد به نسل چهارم، شاهد تحقق عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی و عدالت بهداشتی و درمانی باشیم؛ چراکه معتقدیم عدالت ارتباطی، زمینه‌ساز تحقق تمامی این عدالت‌هاست.

غلامی مهرآبادی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در روستا‌ها را گامی مؤثر در راستای کاهش شکاف دیجیتال، افزایش دسترسی به خدمات الکترونیکی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای ساکنان مناطق روستایی دانست.