رئیس گروه پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت: کارشناسان شرکت مدیریت منابع آب ایران از تاسیسات آبی خمام، ستاد مرکزی، انبار‌ها و سد سفیدرود بازدید کردند.

ارزیابی تأسیسات آبرسانی گیلان در هفته پدافند غیرعامل ارزیابی تأسیسات آبرسانی گیلان در هفته پدافند غیرعامل ارزیابی تأسیسات آبرسانی گیلان در هفته پدافند غیرعامل ارزیابی تأسیسات آبرسانی گیلان در هفته پدافند غیرعامل ارزیابی تأسیسات آبرسانی گیلان در هفته پدافند غیرعامل ارزیابی تأسیسات آبرسانی گیلان در هفته پدافند غیرعامل ارزیابی تأسیسات آبرسانی گیلان در هفته پدافند غیرعامل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی ملکی آزارکی گفت: همزمان با هفته پدافند غیرعامل، کارشناسان بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) شرکت مدیریت منابع آب ایران، از تاسیسات طرح آبرسانی و ساخت مخزن ۳ هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ خمام، تأسیسات ستاد مرکزی شرکت آب منطقه‌ای گیلان، انبار‌های مرکزی، سد و نیروگاه برق آبی سفیدرود بازدید کردند.

وی هدف از این بازدید را اقدامات مرتبط با مدیریت خطرپذیری، بیمه تأسیسات آبی و مباحث بهداشت، ایمنی و محیط زیست عنوان کرد.

ملکی آزارکی گفت: در این بازدید، امکانات، اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت آب منطقه‌ای گیلان مورد بررسی قرار گرفت.