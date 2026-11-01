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رئیس گروه پدافند غیرعامل شرکت آب منطقهای گیلان گفت: کارشناسان شرکت مدیریت منابع آب ایران از تاسیسات آبی خمام، ستاد مرکزی، انبارها و سد سفیدرود بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی ملکی آزارکی گفت: همزمان با هفته پدافند غیرعامل، کارشناسان بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) شرکت مدیریت منابع آب ایران، از تاسیسات طرح آبرسانی و ساخت مخزن ۳ هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ خمام، تأسیسات ستاد مرکزی شرکت آب منطقهای گیلان، انبارهای مرکزی، سد و نیروگاه برق آبی سفیدرود بازدید کردند.
وی هدف از این بازدید را اقدامات مرتبط با مدیریت خطرپذیری، بیمه تأسیسات آبی و مباحث بهداشت، ایمنی و محیط زیست عنوان کرد.
ملکی آزارکی گفت: در این بازدید، امکانات، اقدامات و فعالیتهای انجام شده در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت آب منطقهای گیلان مورد بررسی قرار گرفت.