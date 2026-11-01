دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان و جمعی از مسئولان قضایی و زندان‌ها با ۱۰ محکوم به قصاص که بیش از ۱۰ سال در زندان هستند، دیدار و پس از بررسی پرونده‌ها، تصمیمات لازم برای تعیین تکلیف وضعیت آنان اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان، دادستان مرکز استان خوزستان، به همراه حجت‌الاسلام حسن‌زاده، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان، نوروزی، معاون اجرای احکام دادستان مرکز خوزستان، مومنی، قاضی شعبه سوم اجرای احکام دادسرای اهواز، حجت‌الاسلام صیاد، قاضی ناظر بر زندان‌ها، هاشم‌نیا، مدیرکل زندان‌های خوزستان و جمعی از معاونان وی، با حضور در زندان سپیدار اهواز، با ۱۰ مددجوی محکوم به قصاص دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان در این دیدار با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه در زمینه کاهش جمعیت کیفری گفت: پرونده این دسته از محکومان باید با دقت بررسی و وضعیت آنان تعیین تکلیف شود. برنامه پایش زندانیان نیز با حضور مستمر مسئولان قضایی ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه ارفاقات قانونی شامل محکومانی که امنیت و آسایش مردم و جامعه را به خطر می‌اندازند، نخواهد شد، تاکید کرد: حضور قضات در زندان‌ها و دیدار با مددجویان برای بررسی پرونده‌ها و رسیدگی به مشکلات آنان ادامه خواهد داشت.