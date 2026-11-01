رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به میزبانی از ۳۲۰ موکب‌دار عراقی در مشهد مقدس گفت: حضور و همراهی این خادمان حسینی در روز‌های دشوار ملت ایران، جلوه‌ای ماندگار از اخوت اسلامی، وفاداری و همبستگی دو ملت ایران و عراق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به میزبانی سه‌روزه این جمعیت از ۳۲۰ نفر از موکب‌داران عراقی در مشهد مقدس، اظهار کرد: این برنامه با هدف قدردانی از خدمات صادقانه موکب‌داران عراقی در میزبانی از زائران ایرانی در ایام اربعین حسینی و پاسداشت همراهی و همدلی آنان با ملت ایران در روز‌های دشوار برگزار شد؛ همراهی ارزشمندی که نشان داد پیوند دو ملت، فراتر از مرز‌های جغرافیایی و مناسبت‌های مذهبی، ریشه در ایمان، محبت اهل بیت (ع) و فرهنگ مشترک ایثار و نوع‌دوستی دارد.

کولیوند با بیان اینکه موکب‌داران عراقی طی سالیان متمادی با میزبانی کریمانه از زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع)، جلوه‌هایی کم‌نظیر از مهمان‌نوازی و برادری اسلامی را به نمایش گذاشته‌اند، افزود: این عزیزان در روز‌های اخیر نیز با حضور و همراهی صمیمانه در کنار ملت ایران، به‌ویژه در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، نشان دادند که برادری واقعی در روز‌های سخت و در میدان عمل معنا پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: آنچه از موکب‌داران عراقی شاهد بودیم، صرفاً ابراز همدردی و همراهی در کلام نبود؛ بلکه جلوه‌ای عملی از وفاداری، مسئولیت‌پذیری و پیوند عمیق دو ملت بود. آنان در شرایطی که ملت ایران روز‌های دشواری را پشت سر می‌گذاشت، در کنار برادران و خواهران ایرانی خود ایستادند و بار دیگر عمق پیوند‌های اعتقادی و انسانی میان دو ملت را به نمایش گذاشتند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به برگزاری این برنامه در مشهد مقدس گفت: جمعیت هلال‌احمر با هدف ارج نهادن به خدمات خالصانه این خادمان حسینی و ابراز قدردانی از محبت و همراهی آنان، زمینه حضور ۳۲۰ نفر از موکب‌داران عراقی را برای سفری سه‌روزه به مشهد مقدس فراهم کرد تا در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، میزبان این عزیزان باشیم و بخشی از محبت آنان به ملت ایران را پاسخ دهیم.

وی ادامه داد: در طول این سفر، برنامه‌های متنوع زیارتی، فرهنگی و مذهبی برای میهمانان تدارک دیده شد تا ضمن بهره‌مندی از فضای معنوی حرم مطهر رضوی، زمینه تعمیق روابط فرهنگی و اعتقادی و تحکیم پیوند‌های برادرانه میان دو ملت نیز فراهم شود. همچنین با همراهی و مساعدت تولیت آستان قدس رضوی، برنامه ویژه‌ای برای زیارت رهبر شهید انقلاب اسلامی پیش‌بینی شد که برای میهمانان عراقی فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های آن شهید والامقام بود.

کولیوند با اشاره به حضور این گروه به سرپرستی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید حمید حسینی، از خادمان موکب امام رضا (ع) در مسیر نجف اشرف به کربلای معلی، خاطرنشان کرد: حضور این جمع از خادمان و موکب‌داران در مشهدالرضا، جلوه دیگری از پیوند عمیق دو ملت بود؛ کسانی که در ایام اربعین با تمام توان میزبان زائران حسینی هستند و این‌بار در جوار امام مهربانی‌ها میهمان ملت ایران شدند.

خدمت بشردوستانه، زبان مشترک ملت‌هاست

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر اینکه مأموریت این جمعیت بر پایه انسان‌دوستی، تسکین آلام بشری و حمایت از انسان‌ها بدون تبعیض و فارغ از مرز‌های جغرافیایی است، اظهار کرد: هلال‌احمر همواره تلاش کرده است فرهنگ صلح، همبستگی، نوع‌دوستی و کمک به همنوع را در جامعه گسترش دهد. از این منظر، تکریم موکب‌داران عراقی نیز در امتداد همین رویکرد بشردوستانه و در راستای پاسداشت فرهنگ خدمت و ایثار قرار دارد.

وی افزود: فرهنگ خدمت به انسان‌ها و دستگیری از نیازمندان، وجه مشترک فعالیت‌های بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر و خدمات خالصانه موکب‌داران حسینی است. ما معتقدیم محبت و نوع‌دوستی مرز نمی‌شناسد و همین ارزش‌های انسانی و معنوی است که ملت‌ها را در سخت‌ترین شرایط به یکدیگر پیوند می‌دهد.

کولیوند در پایان تأکید کرد: آنچه در این سه روز در مشهد مقدس رقم خورد، فراتر از یک برنامه زیارتی و مراسم تجلیل بود؛ این رویداد فرصتی برای تجدید عهد، تقویت دوستی‌ها و پاسداشت سرمایه عظیم معنوی و انسانی میان ملت‌های ایران و عراق بود. میزبانی از این خادمان مخلص برای خانواده بزرگ جمعیت هلال‌احمر افتخاری ارزشمند است و امیدواریم این اقدام، گامی مؤثر در تحکیم روابط برادرانه دو ملت، استمرار فرهنگ ایثار و همدلی و گسترش همکاری‌های بشردوستانه باشد.