مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نیرو از برگزاری پانزدهمین رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی میزان آمادگی مولد‌های برق اضطراری در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: هدف از این رزمایش، اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات برق اضطراری و افزایش تاب‌آوری مراکز حیاتی در شرایط بحران است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقابیگی، مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نیرو، با اشاره به برگزاری پانزدهمین رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی آمادگی مولد‌های برق اضطراری در دستگاه‌های اجرایی دارای سطح‌بندی، گفت: از سال ۱۳۹۰ و با الزام کمیته دائمی پدافند غیرعامل به استفاده از مولد‌های برق اضطراری، این موضوع در گستره صنعت برق کشور نهادینه شده است.

وی با بیان اینکه نتایج ۱۴ رزمایش گذشته، اهمیت این اقدامات را در شرایط بحران و جنگ نشان داده است، افزود: تجربه جنگ سال گذشته نیز ضرورت آمادگی و استفاده از مولد‌های برق اضطراری را به‌عنوان یکی از الزامات تداوم خدمات‌رسانی بیش از پیش آشکار کرد.

آقابیگی ادامه داد: در ارزیابی‌های سال گذشته، سطح آمادگی دستگاه‌هایی که مسئولیت راهبری این حوزه را بر عهده دارند، بررسی شد و امسال نیز با توجه به ملاحظات امنیتی، سطح اقدامات و الزامات ارتقا یافته است.

مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نیرو با تأکید بر اینکه هدف راهبردی، اطمینان از عملکرد دقیق دستگاه‌های اجرایی در شرایط اضطراری است، گفت: دستیابی به حداکثر تاب‌آوری و حفظ پایداری خدمات، بدون رعایت الزامات پدافند غیرعامل امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این الزامات، آماده‌به‌کاری مولد‌های برق اضطراری است تا دستگاه‌ها در زمان بروز بحران‌ها و حوادث طبیعی و سایر شرایط اضطراری بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

آقابیگی تأکید کرد: با اجرای این اقدامات، تلاش شده است سطح پایداری و تاب‌آوری مراکز و دستگاه‌های اجرایی به میزان قابل قبولی افزایش یابد.

آمادگی ۱۴ هزار مرکز حساس برای تأمین برق اضطراری

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به آسیب‌دیدن ۱۰۵ ساختمان، انبار و پست صنعت برق در جریان جنگ، از آمادگی مطلوب ۱۴ هزار مرکز حساس کشور برای تأمین برق اضطراری خبر داد و گفت: با وجود شرایط دشوار جنگی و فشارهای عملیاتی، صنعت برق توانست پایداری شبکه را حفظ کند.

محمد اله‌داد، در ادامه این رزمایش با اشاره به خسارت‌های واردشده به صنعت برق در جریان جنگ گفت: ۱۰۵ ساختمان، انبار و پست صنعت برق مورد اصابت قرار گرفتند و همکاران ما بلافاصله پس از جنگ وارد عملیات بازسازی و ترمیم شدند.

وی با اشاره به دشواری فعالیت نیروهای عملیاتی در شرایط جنگی افزود: کار در ارتفاع، حتی در شرایط عادی نیز سخت و پرخطر است؛ اما در روزهای جنگ، همکاران ما بارها برای رفع آسیب‌ها روی دکل‌های برق حاضر شدند و حضور میدانی سیمبانان پس از هر اصابت، نقش مهمی در تداوم خدمات داشت.

اله‌داد با اشاره به افزایش دما و فشار بر شبکه برق در دوره جنگ ادامه داد: نتیجه اقدامات انجام‌شده، ثبت دومین سال متوالی کاهش سه‌درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته بود.

مدیرعامل توانیر همچنین با اشاره به آسیب‌دیدن مجموعه نیروگاه‌های پتروشیمی در حملات دشمن گفت: با وجود این شرایط، حدود ۶۵۰ مگاوات بار و نیاز تأمین برق بیشتری به شبکه تحمیل شد.

وی افزود: در این مدت محدودیت‌های فرکانسی ۳۷ درصد کاهش یافت و با وجود افزایش بار شبکه، حوادث فنی نیز کاهش ۷ درصدی داشت.

اله‌داد با اشاره به اقدامات توسعه‌ای صنعت برق گفت: برای مدیریت بار، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی جهش شش‌برابری داشت و با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیت‌ها، پروژه‌های انتقال، توسعه و بهینه‌سازی شبکه نیز اجرا شد.

وی هوشمندسازی شبکه را از دیگر اقدامات صنعت برق دانست و افزود: این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شد تا تاب‌آوری شبکه و توان مدیریت شرایط اضطراری افزایش یابد.

مدیرعامل توانیر در ادامه با اشاره به ارزیابی مولدهای برق اضطراری مراکز حساس و حیاتی کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۴، تعداد این مراکز به ۱۵ هزار مرکز رسیده است که از این تعداد، ۱۴ هزار مرکز عملکرد مطلوبی در زمینه آمادگی مولدهای برق اضطراری داشته‌اند.

اله‌داد یادآور شد: کنترل و ارزیابی آماده‌به‌کاری مولدهای برق اضطراری از سال ۱۳۹۸ به‌صورت سالانه آغاز شد و در سال ۱۴۰۰ نیز بررسی تخصصی حدود ۴ هزار مرکز حیاتی در دستور کار قرار گرفت.