به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نهادینه شدن فرهنگ اقامه نماز بین دانش آموزان ضروری است.

حجت الاسلام ابراهیم رنجبرمدیر ستاداقامه نماز استان در دیدار با مدیر آموزش وپرورش بویین میاندشت با اشاره به نقش وجایگاه نماز وتاثیر آن در زندگی فردی واجتماعی و ضروت ترویج آن در بین دانش آموزان گفت: از آنجا که نماز نقش بالایی در تربیت اسلامی نسل جوان دارد لازم است زمینه حضور پرشور وآگاهانه دانش آموزان در نماز‌های جماعت فراهم شود.

احمد زالی مدیر آموزش وپرورش بویین میاندشت نیز گفت: تربیت دینی درکنار آموزش علمی اصلی‌ترین برنامه‌های آموزش وپرورش است و در این زمینه برنامه‌های مختلف فرهنگی-مذهبی برای مدارس در نظر گرفته شده است.

در آیینی فرمانده جدید پلیس راه سه راهی خور به جندق معرفی شد.

در این آیین از تلاش‌های سروان ستار سرلک قدردانی و سرگرد مهدی افشاری به عنوان فرمانده جدید پلیس راه سه راهی خور جندق معرفی شد.

سرگرد مهدی افشاری کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای، بهبود انضباط ترافیکی و ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی را از اولویت‌های مأموریتی خود عنوان کرد.

در آیینی فرمانده جدید انتظامی شهرستان فریدونشهر معرفی شد.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان در این آیین گفت: در جنگ‌های تحمیلی اخیر بیش از ۲۷ همت به مجموعه نیروی انتظامی استان اصفهان خسارت وارد شد.

سردار حسین بساطی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد اقدامات فراجا خدماتی است افزود: نظم و امنیت و آرامش جامعه خط قرمز پلیس است و در برخورد با برهم زنندگان آرامش و امنیت مردم و اراذل و اوباش، هیچ گونه مماشاتی صورت نمی‌گیرد.

در این آیین سرهنگ دوم حمزه مرادی به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان فریدونشهر معرفی و از خدمات سرهنگ علی مرشد فریدنی قدردانی شد.

خیابان‌های صنعتی شهر گز‌برخوار آسفالت شد.

شهردار گز‌برخوار از تکمیل زیرسازی و آسفالت بیش از ۲۰ هزار متر مربع از خیابان‌های ضلع شمال منطقه صنعتی و کوره حاج‌علی‌شیر خبر داد.

براتی گفت: برای این طرح که پس از ۱۲ سال انتظار اجرا شده، بیش از ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.