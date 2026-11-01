نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار با اعضای مجموعه دختران حاج قاسم، بر حمایت خانواده‌ها و گسترش فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی و تربیتی این مجموعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به عضویت ۵۰۰ نفر در مجموعه فرهنگی و معنوی دختران حاج قاسم در ساری، خواستار افزایش شمار اعضای این مجموعه به هزار نفر در سال آینده و حمایت خانواده‌ها از گسترش فعالیت‌های آن شد.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در دیدار با اعضای این مجموعه، با قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی و معنوی دختران حاج قاسم، بر ضرورت تقویت هویت دینی، انقلابی و فرهنگی نسل نوجوان تأکید کرد.

وی با اشاره به نام‌گذاری این مجموعه به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم در دوران دفاع مقدس و پس از آن در جبهه مقاومت و دفاع از حرم اهل‌بیت (ع)، در برابر تروریسم و جنایت ایستادگی کرد و مدافع انسان‌های مظلوم بود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران افزود: نام دختران حاج قاسم مسئولیتی ارزشمند بر دوش اعضای این مجموعه می‌گذارد و آنان باید ادامه‌دهنده راه شهدا و پاسدار ارزش‌های انسانی باشند.

آیت‌الله محمدی لائینی با ابراز خرسندی از عضویت ۵۰۰ نفر در این مجموعه گفت: این آمار امیدوارکننده است و انتظار داریم با همراهی خانواده‌ها و فراهم شدن امکانات، شمار اعضا در سال آینده به هزار نفر برسد.

امام جمعه ساری، شکوفایی استعداد‌های نوجوانان، تقویت روحیه جمعی، انس با معارف دینی و پرورش نسلی مؤمن، آگاه و مسئولیت‌پذیر را از ظرفیت‌های چنین مجموعه‌هایی دانست و بر توسعه برنامه‌های فرهنگی، معنوی، قرآنی و هنری تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حجاب و پوشش اسلامی را از مؤلفه‌های هویت دینی و فرهنگی جامعه دانست و خطاب به دختران حاضر در نشست گفت: باید هم سلاح خودمان را محکم نگه داریم و هم لباس خودمان را؛ چراکه این پوشش و حجاب برای دشمن از سلاح نیز برنده‌تر است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با قدردانی از اجرای سرود جمعی اعضای این مجموعه، خواستار برنامه‌ریزی برای حضور منسجم آنان در تجمعات مردمی میدان امام حسین (ع) ساری شد.

آیت‌الله محمدی لائینی در عین حال بر ضرورت توجه دانش‌آموزان به درس و تکالیف تحصیلی در کنار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و خواستار مدیریت زمان برای حضور مؤثر آنان در برنامه‌های مذهبی و اجتماعی شد.

وی با قدردانی از مادران، خانواده‌ها و دست‌اندرکاران مجموعه دختران حاج قاسم، نقش آنان را در استمرار و گسترش این حرکت فرهنگی و تربیتی مهم دانست.

در این دیدار، اعضای مجموعه دختران حاج قاسم با اجرای سرود جمعی و ارائه گزارشی از فعالیت‌های خود، بخشی از برنامه‌ها و توانمندی‌های فرهنگی و هنری این گروه را معرفی کردند.