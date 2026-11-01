معاون راهبردی راه‌آهن از امضای قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: با اجرای الگوی «زیست‌راه»، زمینه مشارکت گسترده بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان ریلی فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور با اتکا به مدل‌های نوین تأمین مالی و جذب مشارکت بخش خصوصی، شاهد تحولی چشمگیر در حوزه جذب سرمایه بوده است.

معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به انعقاد بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۳۰۰ همت) قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: طراحی و پیاده‌سازی چارچوب جامع «زیست‌بوم سرمایه‌گذاری ریلی» (زیست‌راه) با تمرکز بر سه ضلع کلیدی بازدهی مناسب، تأمین مالی پایدار و مدیریت ریسک، توانسته اعتماد فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را به خود جلب کند.

نورالله بیرانوند با تأکید بر نقش پیشران ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در بازگشت تا سقف ۱۰۰ درصدی سرمایه‌گذاری‌ها از محل صرفه‌جویی سوخت، افزود: مصرف سوخت در راه‌آهن حدود یک‌ششم بخش جاده‌ای است و به ازای هر تن‌کیلومتر، نزدیک به ۳۵ سی‌سی صرفه‌جویی سوخت به همراه دارد که این ویژگی متمایز، جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

وی همچنین به ابزارهای تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات تبصره ۱۸ اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت ماده ۶۷ قانون الحاق (۲)، راه‌آهن به‌عنوان رکن ضامن در پروژه‌های بزرگ وارد شده که این امر سرعت تأمین مالی را افزایش و هزینه‌های اجرایی را کاهش داده است.

معاون راه‌آهن در پایان با اشاره به توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوین نظیر تأمین لوکوموتیو با فناوری‌های پیشرفته، احداث نیروگاه‌های خورشیدی و اتصال مراکز بار به شبکه ریلی، خاطرنشان کرد: با وجود چالش‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها در بخش واگن‌های باری، رویکرد کلی بازار نشان‌دهنده رونق و پویایی در مسیر توسعه همه‌جانبه زیرساخت‌های ریلی کشور است.