به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرهاد شریفی با بیان اینکه امسال ۱۷۴۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت پیاز اختصاص یافته است گفت: با توجه به متوسط عملکرد ۶۸ تن در هکتار، برآورد می‌شود امسال بیش از ۱۱۸ هزار تن پیاز در استان تولید شود.

وی با اشاره به کشت پیاز در تمامی شهرستان‌های استان افزود: بیشترین سطح زیر کشت این محصول به شهرستان کرمانشاه اختصاص دارد و شهرستان هرسین نیز از مناطق تولیدکننده پیاز مرغوب در کشور است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به کیفیت پیاز تولیدی هرسین گفت: امسال ۱۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت پیاز اختصاص یافته است..

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۰ درصد پیاز تولیدی هرسین به بازار‌های خارج از کشور صادر می‌شود گفت: ویژگی‌های کیفی این محصول، ظرفیت مناسبی برای عرضه آن در بازار‌های داخلی و خارجی فراهم کرده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به زمان برداشت پیاز در استان، گفت: برداشت پیاز از اواسط شهریور آغاز شده و تا اواسط آبان ادامه دارد.