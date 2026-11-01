معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از انتظار سنتی برای جذب به بازاریابی فعال میدانی، از برنامه‌ریزی برای اعزام تیم‌های تخصصی و فنی بازاریابی به کشور‌های پاکستان و هند با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک کارگروه ملی جذب دانشجویان بین‌الملل، مدیران جذب دانشجوی بین الملل دانشگاه‌ها و رایزن فرهنگی ایران در پاکستان با سازمان امور دانشجویان، با حضور ، دکتر مشکی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و دکتر ربانی مدیر کل همکاری‌های علمی دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به صورت برخط برگزار شد.

دکتر قنبری‌باغستان در این نشست با اشاره به ضرورت تغییر الگو‌های جذب بین‌الملل و طرح دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان دانشگاه‌ها مبنی بر لزوم اتخاذ نگاه بازاریابی نوین به جای رویکرد‌های صرفاً دانشگاهی و سنتی گفت: پارادایم‌های آموزشی و جذب دانشجو در دنیا تغییر کرده است؛ برخلاف تصور رایج سنتی که برآمده از ساختار کنکور بوده و منتظر می‌ماند تا دانشجو خود برای تحصیل اقدام کند، شرایط امروز اقتضا می‌کند که دانشگاه‌های ما با حضور فعال در کشور‌های هدف، دست به بازاریابی و انتخاب نخبگان بزنند. نشستن در داخل کشور دیگر تضمینی برای جذب دانشجویان کیفی نخواهد داد، بلکه باید با حضور میدانی، فرآیند غربالگری و جذب به بهترین شکل انجام پذیرد.

طرح‌ریزی اعزام هیئت‌های دانشگاهی به پاکستان و هند با هم‌افزایی بین‌بخشی

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان در ادامه با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، خاطرنشان کرد: این سازمان آمادگی کامل دارد تا با استفاده از ظرفیت ارزشمند رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمینه اعزام هیئت‌های دانشگاهی را فراهم کند. با توجه به شرایط کشور، این هم‌افزایی میان سازمان امور دانشجویان، رایزنان فرهنگی و بدنه مدیریتی سازمان شکل گرفته تا با حداقل هزینه و حداکثر بهره‌وری، برنامه‌ریزی‌های کلان جامعی صورت گیرد.

دکتر قنبری‌باغستان از واگذاری مأموریتی ویژه به دکتر تبار و دکتر مشکی خبر داد تا با همکاری یکدیگر، زمینه برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی جذب دانشجو نه تنها در پاکستان، بلکه در کشور هندوستان با بهره‌گیری از ظرفیت رایزنی فرهنگی ایران در هند را فراهم سازند. پس از اعلام آمادگی و فراهم شدن مقدمات از سوی این دو بزرگوار، دانشگاه‌های متقاضی (به‌ویژه دانشگاه‌های مستقر در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور و همچنین دانشگاه‌های صنعتی و هنری نظیر دانشگاه تبریز و هنر تبریز) می‌توانند با هدف‌گذاری دقیق بازاریابی در این نمایشگاه‌ها حضور یابند.

لزوم اعزام «تیم‌های فنی و بازاریابی» به جای مدیران ارشد

دکتر قنبری‌باغستان با اشاره به نحوه ترکیب هیئت‌های اعزامی به کشور‌های هدف گفت: برای این سفر‌ها نباید صرفاً مدیران ارشد یا رؤسا و معاونان دانشگاه‌ها اعزام شوند، بلکه دانشگاه‌ها باید از هم‌اکنون «تیم‌های فنی و تخصصی مسلط به اصول بازاریابی، فناوری اطلاعات (IT) و مسلط به زبان‌های انگلیسی، اردو یا هندی» را آماده کنند. این تیم‌ها باید مجهز به فرم‌های ثبت‌نام، ابزار‌های استعدادیابی و نظرسنجی باشند تا به محض مراجعه متقاضیان در نمایشگاه‌های پاکستان و هند، فرآیند ثبت‌نام آنلاین در سایت پذیرش دانشگاه‌ها را به صورت درجا انجام دهند.

وی افزود: تفکیک دقیق ماهیت سفر‌ها با هدف «افزایش همکاری‌های علمی» یا «بازاریابی و جذب دانشجو» از جمله مواردی است که باید در اخذ مجوز‌های سفر از همین امروز در دستور کار دانشگاه‌ها قرار گیرد.

بهره‌گیری از ظرفیت ایجنت‌های محلی و جلسات B۲B

معاون سازمان امور دانشجویان بهره‌برداری از ظرفیت کارگزاران و ایجنت‌های آموزشی محلی در پاکستان و هند را به عنوان یک راهکار شتاب‌دهنده مورد تأکید قرار داد و افزود: برگزاری نمایشگاه‌ها به تنهایی برای حصول نتیجه حداکثری کافی نیست، بلکه باید نشست‌های تخصصی دوجانبه (B۲B) با ایجنت‌های معتبر پاکستانی و هندی برگزار شود.

وی گفت: برای ایجاد انگیزه و استمرار همکاری این واسطه‌های تحصیلی پس از بازگشت هیئت‌های ایرانی، پیشنهاد شد قرارداد‌های شفافی مبتنی بر پرداخت کمیسیون قانونی به ازای جذب و اعزام دانشجو منعقد گردد تا این شبکه محلی به عنوان بازوی کمکی دانشگاه‌های ایران عمل کند.