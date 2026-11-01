با پذیرش حدود ۷۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری در سال ۱۴۰۵، شمار پذیرفته‌شدگان این مقطع در دانشگاه بیرجند نسبت به سال گذشته ۶.۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، عباس محمدی، مدیر امور آموزشی دانشگاه بیرجند،گفت: در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۰۰ دانشجو از طریق آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه بیرجند پذیرفته شده‌اند که افزایش حدود ۶.۹ درصدی تعداد پذیرفته‌شدگان این مقطع در سال جاری را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به مراحل ثبت‌نام دانشجویان افزود: مرحله نخست ثبت‌نام به‌صورت غیرحضوری انجام شد و پس از تکمیل این مرحله، ثبت‌نام حضوری و تحویل مدارک دانشجویان هم‌زمان با آغاز کلاس‌های آموزشی در دستور کار قرار گرفت.

مدیر امور آموزشی دانشگاه بیرجند با بیان اینکه اولویت مراجعه حضوری در روز‌های ابتدایی با دانشجویان غیربومی است، گفت: با توجه به نیاز این دسته از دانشجویان به انجام امور مربوط به خوابگاه، خدمات دانشجویی و دریافت کارت دانشجویی، فرایند ثبت‌نام آنان در اولویت قرار گرفته و پس از آن ثبت‌نام دانشجویان بومی انجام می‌شود.

محمدی درباره نحوه مراجعه دانشجویان به محل ثبت‌نام گفت: دانشجویانی که برنامه کلاسی آنان مشخص شده است، می‌توانند ابتدا در کلاس‌های درس حضور یابند و در فاصله بین کلاس‌ها برای تکمیل فرایند ثبت‌نام و تحویل مدارک مراجعه کنند؛ همچنین امکان انجام ثبت‌نام پیش از حضور در کلاس نیز فراهم است.

وی گفت: ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان و تحویل مدارک موردنیاز از روز شنبه ۹ آغاز شده و تا سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ادامه دارد.

مدیر امور آموزشی دانشگاه بیرجند گفت: کلاس‌های آموزشی نیز از صبح روز شنبه ۹ آبان‌ماه آغاز شده است.