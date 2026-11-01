به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: در نخستین المپیاد بین‌المللی هنر، میراث فرهنگی و خلاقیت «دایا ۲۰۲۶» با موضوع «هویت فرهنگی» ۹۱ هنرمند از ۱۸ کشور جهان حضور داشتند که آریا مشفق دانش آموز هنرمند گیلانی در رشته نقاشی خوش درخشید و توانست با ارائه دو اثر شاخص، عناوین Special Merit (شایستگی ویژه) و Special Recognition (تقدیر ویژه) را از هیئت داوران بین‌المللی (متشکل از استادان ایران، آلمان، آمریکا و ترکیه) کسب کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده آثار برگزیده به وب‌سایت رسمی LUMEN ART GALLERY به نشانی lumenart.gallery/exhibitions مراجعه کنند.