

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسابقات مینی فوتبال قهرمانی شرکت‌های جهان با حضور ۱۶ تیم در شهر آنتالیا ترکیه برگزار شد و که تیم مینی فوتبال گچبرگ یزد نماینده ایران و آسیا در این رقابت‌ها با هدایت فرهاد فرزان مقدم با اقتدار قهرمان این رقابت‌ها شد.

در فینال این مسابقات تیم گچبرگ با نتیجه ۴ بر یک از سد آبیروی قراقزستان گذشتند.

تیم گچبرگ یزد در حالی عنوان قهرمانی را بدست آورد که با وجود شرایط کشور و مشکلات عدیده و همراهی بازیکنان محدودتر نسبت به تیم‌های دیگر بر بام دنیا ایستادند و افتخارافرین شدند.

تیم گچبرگ با سرمربیگری فرهاد فرزان مقدم و با ترکیب، هادی مطهری، ابوفاضل مرسل پور، محمد صفدری، سیدجواد شفیعی پور، آرش هوشیاری، عمید مدنی، افشین عزتی در این رقابت‌ها حضور یافتند.

فرهاد فرزان مقدم مربی یزدی حاضر در مسابقات مینی فوتبال قهرمانی شرکت‌های جهان بعنوان بهترین مربی انتخاب شد.