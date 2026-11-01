مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی از افزایش تلفات ناشی از برق‌گرفتگی در استان خبر داد و گفت:در نیمه نخست امسال ۹ نفر بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مهرداد ستاره اظهار کرد:در نیمه نخست امسال ۹ نفر در استان آذربایجان شرقی بر اثر برق‌گرفتگی جان باختند که یک نفر از آنان زن بوده است.

وی افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۸ نفر بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست داده بودند یک نفر افزایش نشان می‌دهد.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی ادامه داد: در شهریور ماه امسال هیچ مورد فوتی ناشی از برق‌گرفتگی به این اداره کل ارجاع نشده است.

ستاره با اشاره به آمار سال گذشته نیز گفت: در مجموع ۲۰ نفر در سال گذشته بر اثر برق‌گرفتگی در استان جان باختند که یک نفر از آنان زن بود.