کتاب «هم‌سفیر» خاطرات عصمت غمین‌فرد، همسر سردار شهید حسن ایرلو به کوشش بهاره مرشدی، در انتشارات خط مقدم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن ایرلو از رزمندگان دفاع مقدس بود. سال‌ها در لبنان خدمت کرد. از سال ۱۳۹۳ مسئول میز یمن شد و در سال‌های پایانی عمرش، سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن بود. آذر ۱۴۰۰ در صنعا بیمار شد و پس از بازگشت به ایران به شهادت رسید.

«هم‌سفیر» در پانزده فصل داستان تنهایی‌ها و حسرت‌های یک زندگی مشترک است که نقطه شروع آن اولین دیدار عصمت غمین‌فرد با شهید حسن ایرلو بود که همان آخرین دیدارشان شد.

روایت از زندگی ساده در سال‌های جنگ شروع می‌شود، روزگاری که این خانواده را به محله نبی‌شیث لبنان می‌رساند، جایی که به مدت ۷ سال در میانه درگیری و بمباران‌های گاه و بی‌گاه هرطور که بود زندگی کردند و ادامه دادند و به سال‌های دوری و چشم‌انتظاری در تهران رسیدند.

روایت «هم‌سفیر» با سفر حسن ایرلو به یمن و روز‌های بیماری او در صنعا به پایان می‌رسد.