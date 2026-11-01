در پی گزارش های مردمی مبنی بر تخلف برخی از واحد‌های صنفی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، ۵ واحد متخلف و عرضه خدمات پزشکی غیر مجاز را در آبادان مهر و موم کرد.

مهر و موم ۵ واحد صنفی متخلف و عرضه خدمات پزشکی غیر مجاز در آبادان

مهر و موم ۵ واحد صنفی متخلف و عرضه خدمات پزشکی غیر مجاز در آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرمانده انتظامی شهرستان آبادان افزود: در پی گزارش مردم مبنی بر تخلف برخی از واحد‌های صنفی در شهرستان، بلافاصله پلیس نظارت بر اماکن عمومی در جهت بررسی موضوع وارد عمل شد.

سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در بررسی‌های بعمل آمده و بازدید میدانی ۵ واحد صنفی متخلف شامل: ۲ واحد قهوه خانه عرضه کننده غیرمجاز مواد دخانی، یک واحد پوشاک با نصب علائم مستهجن و شیطان پرستی، یک واحد عرضه خدمات پزشکی غیرمجاز بوتاکس و یک باب باغ ویلا بدون مجوز با هدف پیشگیری از عواقب فردی و اجتماعی سوء ناشی از فعالیت اینگونه واحد‌ها و جلوگیری از ضایع شدن حقوق شاغلان این حرفه فعالیت این واحد‌ها را متوقف و این اماکن را مهر و موم کردند.

وی با اعلام، تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از عموم شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

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